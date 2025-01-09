Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin çeşitli bölgelerindeki temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alan belediye ekipleri, özellikle Zafer Mahallesi parkları ve Aydoğdu Mahallesi sokaklarında yoğun bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Ayrıca, Gıdı Gıdı Yolu'nda da kapsamlı bir temizlik işlemi yapıldı.

Çalışmalar titizlikle devam edecek

Bu çalışmalar, parklar ve yeşil alanların vatandaşlar tarafından daha temiz ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Sokaklar ve yollar ise detaylı bir şekilde temizlenerek ilçenin genel temizlik standartları yükseltiliyor. Nazilli Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde sürdürülen çevre düzenleme faaliyetlerinin vatandaşların temiz bir çevrede yaşamaları için titizlikle devam edeceğini belirtti. Ekipler, çevre bilincini artırma ve kent estetiğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.