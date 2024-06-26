Nazilli Belediyesi, yaz aylarında ilçe sakinlerinin vazgeçilmez dinlenme durağı olan yeşil alan ve parklarda temizlik çalışmalarına hız verdi.

Parklarda huzur ve estetik bir arada

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, vatandaşların sıkça vakit geçirdiği yeşil alanları daha estetik hale getirmek amacıyla çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Başkan Tetik, “Temizlik faaliyetlerimizin tamamlanmasıyla parklarımız ailelerimiz için huzur ve görselliğin adresi olacak. Hemşehrilerimizin daha estetik ve ferah bir ortamda keyifli vakit geçirmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

Çalışmalar sabaha karşı başlıyor

Çim biçmeden toprak tesviyesine, budamadan sulamaya kadar pek çok çalışmanın eş zamanlı olarak yürütüldüğünü kaydeden Başkan Tetik, yaz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ekiplerin saha çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla başladığını belirtti. Başkan Tetik, “Halkımızın sosyalleştiği park ve yeşil alanların güvenli bir hale getirilmesi ve görsel olarak iyileştirilmesi için hazırladığımız program çerçevesinde tüm noktalarda çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Parklarda görsellik ve güvenlik ön planda

Nazilli Belediyesi'nin temizlik seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalar, ilçedeki park ve yeşil alanların hem estetik açıdan iyileştirilmesini hem de güvenli bir hale getirilmesini hedefliyor. Belediye ekipleri, vatandaşların rahat ve keyifli vakit geçirebileceği, görselliğin ve huzurun adresi olacak alanlar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.