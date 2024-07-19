Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi 274 Sokak'ta yol yenileme, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarını başarıyla tamamladı. Çalışmalar, yıllar içerisinde deforme olarak kullanılamaz hale gelen eski yolun kazınması ve yeniden düzenlenmesiyle gerçekleştirildi.

Şirinevler’de yol yenileme çalışmaları tamamlandı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şirinevler Mahallesi'nde başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı. İş makineleri ile kazınan ve stabilizesi yapılan yol, yeni parke taşlarıyla döşenerek yaya ve araç trafiğine hazır hale getirildi. Yaklaşık bin metrekare alanda yürütülen bu çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’ten açıklamalar

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Tetik, "Nazillimizin her noktasına eşit hizmet anlayışıyla, yalnızca bir noktaya hizmet edip diğer alanları hizmetsiz bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aşağı Nazilli olarak anılan bu noktalara ne yazık ki geçmiş yıllarda çok az yatırım yapılmış. Bizler halkımızın her bireyine hizmet ulaştırma gayesiyle hareket edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinlerinin memnuniyeti

Şirinevler Mahallesi sakinleri, yarım asırlık yol sorununun çözüme kavuşmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, hizmetlerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne ve Başkan Tetik'e teşekkür etti.