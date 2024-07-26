Ekipler, son olarak Kestel Mahallesi’nde yabani ot temizliğine başlayarak bölgenin görünümünü yeniledi.

Kestel Mahallesi'nde temizlik çalışmaları

Nazilli Belediyesi ekipleri, Kestel Mahallesi’nde yol kenarlarında ve mezarlık alanında yabani ot temizliği yaparak bölgeyi daha ferah bir görünüme kavuşturdu. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediyenin sorumluluk sahasındaki her noktaya hizmet götürdüklerini belirtti.

Başkan Tetik, "Belediyemizin sorumluluk sahasında bulunan her noktaya hizmet götürmeye devam ediyoruz. Kestel Mahallemizde mezarlığımız başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan geçiş güzergahlarının bakım ve temizliğini yaptık. Eş zamanlı olarak merkez mahallelerimizde de ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.