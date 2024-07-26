Kemal ALTAN

İlçe genelinde yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, şehrin dört bir yanında yeşil alan ve mezarlık bakım çalışmalarına devam ediyor.

Kestel Mahallesi yenileniyor

Son olarak Kestel Mahallesi’nde yabani ot temizliğine başlayan ekipler, yol kenarında ve mezarlık alanında yaptığı çalışmalarla bölgeyi ferah bir görünüme kavuşturdu.

Şehrin tüm yeşil alanları ve mezarlıklarında rutin olarak bakım faaliyetlerinin sürdürüldüğünü kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Belediyemizin sorumluluk sahasında bulunan her noktaya hizmet götürmeye devam ediyoruz. Kestel Mahallemizde mezarlığımız başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan geçiş güzergahlarının bakım ve temizliğini yaptık. Eş zamanlı olarak merkez mahallelerimizde de ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. 50 derecelere ulaşan sıcaklıklara rağmen halkımız için durmadan çalışan tüm personellerime teşekkür ediyorum” dedi.