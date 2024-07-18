Nazilli Belediyespor'da kadro, maddi krizler ve sözleşme bitimleri nedeniyle dağıldı. Sözleşmeleri biten ve haklarını alamayan oyuncular siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdı.

Maddi krizler ve sözleşme bitimleri

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de zor bir sezon geçirerek, sezon sonunda ciddi kadro kayıplarıyla karşı karşıya kaldı. Maddi krizler ve ödenemeyen haklar nedeniyle birçok oyuncu takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Sözleşmeleri sona eren ve haklarını alamayan oyuncular, siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdı.

Ayrılan oyuncular

Sözleşmeleri sona eren Ömer Kavurkacı, Canberk Aydemir, Yunus Emre Karakaya, Hakkıcan Aksu, Baran Işık, Kutsal Manici, Ahmet Aygün, Barışcan Altunbaş, Cihan Avcu ve Muhammed Enes Taşçı, Nazilli Belediyespor ile yollarını ayırdı. Bu oyuncular, sezon boyunca yaşanan maddi sıkıntılar ve hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldılar.

Kontratlarını fesheden oyuncular

Sözleşmeleri devam eden Ozan Can Oruç, Süleyman Enes Karakaş, Talha Erdoğan, Tibet Öniz, Ekrem Çalışanlar ve Özkan Taştemur gibi oyuncular ise kontratlarındaki maddeleri kullanarak tek taraflı fesih yoluna gittiler. Bu oyuncular, yaşanan maddi sıkıntılar ve belirsizlikler nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldılar.