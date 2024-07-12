TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da bir dönem forma giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Nurettin Çağlar, yeni sezonda Kırıkkale FK'ya transfer oldu. 2022-2023 sezonunda Aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor ile 2. Lig'de 36 maça çıkan ve 12 gol atan Çağlar, takımının önemli oyuncularından biri olarak adını duyurdu.

Üst üste iki sezon başarılı performans

Geçtiğimiz sezon başında Batman Petrolspor'a transfer olan golcü oyuncu, burada da başarılı performansını sürdürerek takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük katkı sağladı. Üst üste iki sezon boyunca etkileyici performans sergileyen 31 yaşındaki forvet, yeni sezonda 3. Lig ekibi Kırıkkale FK'nın formasını giyecek.