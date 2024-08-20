TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova ve ekibinin lig başlamadan önceki şok istifaları, camiada büyük şaşkınlık yarattı. Sezon öncesi göreve gelen Yeşilova, yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Nazilli Belediyespor’da beklenmedik istifa krizi

Sezon hazırlıklarını sürdüren Nazilli Belediyespor, lig öncesi yaşanan teknik direktör kriziyle sarsıldı. Sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör Yüksel Yeşilova, sürpriz bir kararla görevinden istifa etti. Yeşilova ve ekibinin istifası, takımın planlarını altüst ederken, kulüp yönetiminde yeni bir arayış başladı.

Yüksel Yeşilova’dan teşekkür ve veda mesajı

Yüksel Yeşilova, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nazillispor A.Ş.'deki teknik direktör görevinden ben ve ekibim istifa etmiş bulunuyoruz. Bugüne kadar beraber çalıştığımız kulüp başkanı sayın Şahin Kaya ve yönetime teşekkür eder, 2024-25 sezonunda Nazillispor futbol takımına başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. Bu beklenmedik istifa, taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırdı.

Yönetim sorunları istifanın nedeni oldu

Kulüp yönetimiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa kararı aldığı belirtilen Yüksel Yeşilova, sezon öncesi yaptığı çalışmalarla dikkat çekmişti. Ancak yönetimle yaşanan anlaşmazlıklar, teknik heyetin toplu istifasıyla sonuçlandı. Bu durum, Nazilli Belediyespor’un sezon öncesi planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.