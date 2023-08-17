Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yönetimi aylar süren tartışmalar ve bekleyişin ardından Denizlispor'un eski başkanlarından Süleyman Urkay'a devrolan Nazilli Belediyespor, transferin de startını verdi. Ligin başlamasına 10 günden az süre kala kadrosu büyük oranda dağılmış olan Nazilli, iç transferde santrfor Ahmet Gökbayrak'la yeniden anlaştı. Dış transfer arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlılar, 2 yıldır sahalardan uzak kalan 10 numara Barış Örücü'yü futbola döndürdü.

Futbola Almanya'da başlayan 31 yaşındaki Barış Örücü, Bursaspor, Denizlispor, Konyaspor, Alanyaspor, İstanbulspor ve Sakaryaspor formaları giydikten sonra 2 yıldır bir kulüpte oynamadı. Tesislerdeki antrenmana katılan Barış takımdan ayrı çalıştı. Nazilli ekibi, altyapısında yetişip Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Davutlarspor’da geçen sezon 13 gol atarak dikkat çeken 24 yaşındaki sanrtrfor Berkant Kavzar’ı da yuvaya döndürdü.

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