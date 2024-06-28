TFF 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, yeni sezona tecrübeli teknik direktör Yüksel Yeşilova ile başlıyor. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Şahin Kaya da katıldı. Son olarak Adıyaman FK'da görev yapan 52 yaşındaki Yeşilova, Nazilli'deki görevini büyük bir sorumluluk olarak nitelendirdi.

Yüksel Yeşilova'nın açıklamaları

Yeşilova, imza töreninde yaptığı açıklamada, Nazilli Belediyespor'a gelerek "ateşten gömlek" giydiğini belirtti. "Nazilli'ye çok zor bir göreve geldim. Bu sene profesyonellikte 26'ncı yılım. Şimdiye kadar 8 ülkede, 25 takımda çalıştım. Tüm tecrübemi Nazilli Belediyespor'a vermek için geldim. Herkes kulübün durumunu biliyor. Biz çok büyük bir ekibiz, hepimiz birbirimize destek vererek bu işi başaracağız. Tekrar söylüyorum bize destek lazım" dedi.

Başkan Şahin Kaya da törende

Başkan Şahin Kaya, imza töreninde Yeşilova'ya başarılar dileyerek, kulüp olarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti. Başkan Kaya, Yeşilova'nın tecrübesinin takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Gelecek planları ve transfer

Yeşilova, kulüpteki mevcut durum hakkında da bilgiler vererek, transfer yasağını kaldırıp gerekli takviyeleri yapacaklarını kaydetti. "Transfer yasağını kaldırıp takımımızı güçlendireceğiz. Nazilli Belediyespor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Destek çağrısı

Yeşilova, Nazilli Belediyespor camiasına ve taraftarlarına seslenerek, takımın başarılı olması için desteğin önemine vurgu yaptı. "Biz büyük bir aileyiz ve bu zorlu süreci ancak birlikte aşabiliriz. Tüm taraftarlarımızı ve camiamızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi.