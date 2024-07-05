Nazilli'nin en büyük yeşil alanlarından biri olan Cumhuriyet Parkı'nda Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik ve bakım operasyonu gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki tüm parklarda tadilat ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, özellikle Cumhuriyet Parkı'na özel bir önem verdiler. Parkın orta kısmında bulunan havuz temizlenirken, yeşil alanların tamamında yabani otlar biçildi ve peyzaj işlemleri yapıldı.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, parkta bulunan Kuvay-i Milliye Kahramanı Demirci Mehmet Efe'nin heykeli altında Türk bayrağı göndere çekildi. Bu sembolik törenle park, milli ruh ve vatan sevgisiyle buluşturuldu.

Park bölgesinde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Başkan Tetik ise tüm yeşil alanlarda temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirterek ekiplere teşekkürlerini iletti.