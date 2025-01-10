Aydın’ın Nazilli ilçesinde hizmet veren Nazilli Devlet Hastanesi, sağlık alanındaki yenilikçi projelerini bir adım daha ileriye taşıyor. Engelli vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınlarına yönelik başlatılan 'Herkes İçin Erişilebilir Hastane' projesi, bu gruptaki bireylerin hastaneye daha kolay erişimini sağlamayı amaçlıyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bu projeyle engelli vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınları, hastaneye geldiklerinde bulundukları yerden destek ihtiyaçlarını bildirebilecek. Proje kapsamında, poliklinik girişi, acil ayaktan girişler ve poliklinik katlarındaki danışma masalarına başvurarak herhangi bir arama yapmadan gerekli yardımları alabilecekler.

Randevu alma kolaylığı sağlanacak

Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki yeni uygulama, sadece hastaneye başvuruyu kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda randevu sistemini de erişilebilir hale getiriyor. Engelli, gazi ve şehit yakınları, hastaneye gitmeden önce santrali arayarak ya da danışma masalarından muayene randevusu alabilecek. Bu sayede sağlık hizmetlerine erişim çok daha hızlı ve pratik bir hale gelecek.