Nazilli Devlet Hastanesi, Anne-Bebek Dostu Hastane sertifikasını almasının ardından, sağlık çalışanlarının emzirme konusunda daha yetkin ve bilinçli hale gelmesi amacıyla kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Emzirme eğitimiyle bebek sağlığına destek

Bebek sağlığının korunması ve annelere emzirme süreçlerinde daha etkili destek sağlanması amacıyla düzenlenen "Emzirme Danışmanlığı Eğitimi", uzmanlar tarafından verilen teorik ve pratik bilgilerle katılımcıların emzirme konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirdi. Eğitimde, emzirmenin bebek sağlığı üzerindeki önemi vurgulandı.

Katılımcıların sayısı artıyor

Nazilli Devlet Hastanesi’nin sağlık çalışanlarının yanı sıra, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personelinin de katıldığı eğitim, emzirme danışmanlığı konusunda önemli bir adım olarak öne çıktı.