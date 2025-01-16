Aydın’ın Nazilli ilçesinde oturan vatandaşlar doktor randevusu için Nazilli Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu araştırıyor. İşte detaylı olarak sizler için derlediğimiz Nazilli Devlet Hastanesi iletişim, ulaşım ve adres bilgilerini sizler için derledik…

Nazilli Devlet Hastanesi’ne giden minibüsler

1) Nazilli şehir içi minibüsleri: 2, 3, 4, 8 7 numaralı minibüslerle hastanemize gelebilirsiniz.

2) Nazilli Sarı Otobüsler:

213 Numara

214 Numara

215 Numara

216 Numara

Aydın Nazilli Devlet Hastanesi iletişim numaraları

Tel: +90.256 3120000

+90.256 3120001

+90.256 3131936

+90.256 3120003

+90.256 3120006

Fax: +90.256 3120004

Nazilli Devlet Hastanesi doktorları

Ad Soyad: Tuğçe Söyleyici Mert

Ünvan: Uzman Doktor

Bölüm: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

İletişim: (0256)312 00 00

Ad Soyad: Ömür Burak Adıgüzel

Ünvan: Uzman Doktor

Bölüm: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

İletişim: (0256)312 00 00

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