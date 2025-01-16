Aydın’ın Nazilli ilçesinde oturan vatandaşlar doktor randevusu için Nazilli Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu araştırıyor. İşte detaylı olarak sizler için derlediğimiz Nazilli Devlet Hastanesi iletişim, ulaşım ve adres bilgilerini sizler için derledik…
Nazilli Devlet Hastanesi’ne giden minibüsler
1) Nazilli şehir içi minibüsleri: 2, 3, 4, 8 7 numaralı minibüslerle hastanemize gelebilirsiniz.
2) Nazilli Sarı Otobüsler:
213 Numara
214 Numara
215 Numara
216 Numara
Aydın Nazilli Devlet Hastanesi iletişim numaraları
Tel: +90.256 3120000
+90.256 3120001
+90.256 3131936
+90.256 3120003
+90.256 3120006
Fax: +90.256 3120004
Nazilli Devlet Hastanesi doktorları
Ad Soyad: Tuğçe Söyleyici Mert
Ünvan: Uzman Doktor
Bölüm: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
İletişim: (0256)312 00 00
Ad Soyad: Ömür Burak Adıgüzel
Ünvan: Uzman Doktor
Bölüm: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
İletişim: (0256)312 00 00
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