Nazilli ilçesinde kurulduğu 1993 yılından bu yana 31 yıldır aralıksız ve kesintisiz hizmet veren Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’nin (NGC) genel kurulunda heyecanı yaşandı. Nazilli Belediyesi’ne ait Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda düzenlenen kongreye Nazilli Belediyesi Basın Yayın koordinatörü Eray Gökçe, eski başkanlar ve çok sayıda cemiyet üyesi gazeteciler katılım sağladılar.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Verilen önerge ile divan başkanlığına Erdoğan Eker, yardımcılıklarına Nazan Altınayar ve Metin Özden getirildi. Özmen Başkanlığındaki mali ve idari işler okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Tüzük değişikliğiyle ilgili tam yetki oy birliğiyle Başkan Ümit Özmen’e verildi. Ayrıca divana verilen bir önerge ile de daha önce istifa ederek NGC’den ayrılan Mustafa Çelik, Erdal Savaş, Mehmet Ali Cintosun ve Veysel Karahan oylanarak tekrardan cemiyete üye olmaları kabul edildi. Son olarak oylamaya geçildi. Tek liste olduğu için açık oylama yapıldı. Oylama sonucunda Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle tekrar seçilerek güven tazeledi.

"Nazilli’de çok güzel işlere imza attık"

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, “Benimle birlikte 3 boyunca birçok zorlukta yanımda olan yönetim kurulu üyelerime çok teşekkür ederim. Güzel bir birliktelik oluşturduk. Güzel işlere imza attık. NGC’nin ismini Aydın başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında bilinir ve saygın bir hale getirdik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Nazilli ve sorumluluk alanında bulunan Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinde bu mesleği hakkı ile icra eden tüm basın çalışanlarının haklarını ve menfaatlerini koruyup gözetmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti kongresi tamamlandı

Başkan Ümit Özmen konuşmasının devamında, “İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği bir dönemde iletişim ağlarını iyi kullanarak doğru haberi verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeyen zamana karşı stresli ortamlarda haberini halka ulaştırmak için gayret içerisinde olan meslektaşlarımı sizlerin önünde tekrar yürekten kutluyorum. Basın mensuplarının, bugün içinde bulunduğu zor koşulları hepimiz biliyor, bizzat yaşıyoruz. Zor çalışma koşullarından ekonomik sıkıntılardan özgürlüklere kadar geniş bir yelpazede yer alan bu sorunları, dayanışma içinde çözme kararlılığındayız” dedi.

Tüzük değişikliği ve yeni üyelikler

Ümit Özmen Başkanlığındaki Nazilli Gazeteciler Cemiyetinin yönetimi ise şu isimlerden oluştu. Ümit Özmen, Ali Soydemir, Timuçin Kılıç, Mehmet Kemal Altan, Eşref Özbağcı, Filiz Özdemir ve Günay Pabuşcu.

Denetim Kurulu üyeleri: Ömer Duran, Mürvet Nazlı Altınayar, Arife Çelik, Etik Kurul Ayşe Aktaş, Nazan Altınayar ve Mine Eren.

Disiplin Kurulu üyeleri: Bahattin Albayrak, Rabia İmren Esenkoğa, Hüseyin Kuyucaklıoğlu, üst kurul delegesi Ali Soydemir, Mehmet Kemal Altan ve Bülent Akgün.