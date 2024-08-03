Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kütüphane eksikliği gündemde. 41 ilden büyük olan Nazilli’de, mevcut kütüphanenin yetersizliği ve taşınma süreciyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Daha önce şehir merkezindeki kütüphane binasının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2020 yılında, şehir merkezinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan Nazilli Kültür Merkezi’ne taşınmıştı. Ancak, yeni yerin de çeşitli sorunlar barındırdığı ortaya çıktı.

Kültür Merkezi'ndeki sorunlar ve çözümsüzlük

Nazilli Kültür Merkezi'nde bulunan kütüphane, Halk Eğitim Merkezi ile aynı binada yer alıyor. Bu durum, kütüphanenin sessiz ortamını bozarak kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği folklor, piyano, keman ve halk oyunları kursları kütüphanedeki sessizliği bozarken, asma kattaki ebru kursunun kokuları da kütüphane katına yayılıyor.

Ayrıca, Nazilli Kültür Merkezi binasının güçlendirme çalışmaları tamamlandığında kütüphanenin aynı binaya geri taşınması planlansa da, konferans salonlarının aktif kullanılmaya başlanması, kütüphanede yüksek ses sorununu devam ettirebilir.

Deprem riskleri ve taşınma sorunları

Nazilli’deki kamu kurumlarının büyük çoğunluğu, deprem tahkiki sonrası depreme dayanıksız bulunmuş durumda. Şirinevler'de bulunan ve hem kütüphane hem de halk eğitimi hizmeti veren Nazilli Kültür Merkezi binasının da deprem dayanımı yetersiz bulunmuştu. Bu durum, mevcut kütüphanenin daha uygun bir yere taşınmasını zorunlu kılarken, bu süreçte zemin sıvılaşması riski taşıyan bölgelerde yapılan tahkikler, binanın sağlamlığını sorgulattı.

Yeni kütüphane için acil çözüm

2020 yılından itibaren kütüphanenin Altıntaş Mahallesindeki binasının güçlendirilmesi planlanabilirdi. Şu an için kütüphane hizmetleri durdurulmuş durumda ve Nazilli’de yeni bir yer arayışına girildi. Kütüphanenin, ilçe gençlerinin ve üniversite öğrencilerinin ders çalıştığı, çok sayıda kitap barındıran bir merkez olarak önem taşıdığı biliniyor. Ancak, mevcut konumun uzaklığı ve erişim zorlukları, halkın kütüphaneye düzenli olarak gitmesini engelliyor.

Yeni kütüphane gerekliliği

Nazilli'nin kütüphanesi için kalıcı, merkezi ve ulaşımı kolay bir yerin bulunması acil bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Yeni kütüphane binasının çocuklar için uygun ders çalışma alanları sunması, erişimin kolay olması ve halkın kitap alıp okuyabileceği bir merkez olarak tasarlanması gerektiği vurgulanıyor. Bu, hem kütüphanenin işlevselliğini artıracak hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacaktır.