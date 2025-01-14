Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (NAMTAL), Türkiye’de ilk kez uygulanan ‘sağlıklı besleniyorum’ projesi çerçevesinde bir çorba etkinliği düzenledi. İlçede bulunan öğrencilerin sağlıklı beslenmeye teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Kaymakam ve protokol üyeleri öğrencilere çorba ikram etti

Etkinliğe katılan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve protokol üyeleri, öğrencilere sıcak çorba ikram ederek destek verdiler. Kaymakam Kan, öğrencilere bu anlamlı etkinlikte eşlik etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Projeye, öğretmenler ve hayırseverler tarafından yapılan yardımlarla katkı sağlanırken, okul aile birliği üyeleri de projeye dahil oldu.

Öğrenciler için sıcak çorba, sıcak bir başlangıç

Nazilli’nin merkez ve kırsal mahallelerinden gelen binden fazla öğrenci, soğuk kış günlerinde sıcak çorba içerek derslerine başlamakta. Öğretmenlerin, öğrencilerinin daha sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmesi için başlattığı bu güzel proje, hem okul hem de yerel halktan büyük destek gördü. Öğrencilere ikram edilen sıcak çorba, onların daha verimli bir gün geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanıyor.

Kaymakam Kan, projeyi anlamlı bulduğunu belirtti

Kaymakam Huriye Küpeli Kan, etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Başsavcımız Murat Dilsiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Şimşek ile birlikte Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'sağlıklı besleniyorum' projesi için okulumuzu ziyaret ettik. Okul aile birliği üyeleri, hayırseverler ve öğretmenlerin nakdi yardımlarıyla öğrencilere somun ekmekle birlikte sıcak çorba ikram ediliyor. Biz de etkinliğe katılarak öğrencilerimize çorba ikramında bulunduk” dedi.