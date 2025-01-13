Aydın’ın Nazilli ilçesinde Aşağı Nazilli’de bulunan ve 5 mahalleye güvenlik hizmeti veren depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı alınan 61 yıllık Nazilli Sümer Polis Karakolu ve Şehit Mehmet Keskin Polis Lojmanı için yıkım çalışmalarına başlandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Aşağı Nazilli’de bulunan ve 1961 yılında yapılarak 5 mahalleye güvenlik hizmeti veren Nazilli Sümer Polis Karakolu ve Şehit Mehmet Keskin Polis Lojmanı için yıkım çalışmalarını vatandaşlar hüzünle izleyerek en kısa bir süre içerisinde tekrar yerine son derece hizmet binalarının yapılmasını istiyorlar. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl boşaltılan Aşağı Nazilli’de bulunan 5 mahalleye güvenlik hizmeti vermekte olan Nazilli Sümer Polis Karakolu ve Şehit Mehmet Keskin Polis Lojmanı binası, 12 yıldan buyana atıl vaziyette olduğu için tehlikeli olması nedeni ile vatandaşlarca şikayet konusu oluyordu.

Sümer Polis Karakolunun ve bitişiğinde bulunan lojmanın Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Eylül 2024’de yıkım için ihale yapılmıştı. Yıkım ihalesinin kazanan Manisa’da bulunan Çiğdemci Mühendislik Hafriyat isimli firma çalışanları Nazilli ilçesine gelerek Aşağı Nazilli’de bulunan Nazilli Sümer Polis Karakolu ve bitişiğinde bulunan Şehit Mehmet Keskin Polis Lojmanı için yıkım çalışmalarını başlattılar. Zemin ve 3 kattan oluşan ve toplam 720,00 metrekare alana sahip lojman, hurda karşılığı yıkılarak ortaya çıkan molozlar yasal moloz döküm alanına taşınacak. Yıkım esnasında Bozdoğan yolu tek şeride düşürülerek binanın etrafı herhangi bir zarara karşı güvenlik şeridiyle çevrildi. Yıkımın yaklaşık 45 gün sürmesi bekleniyor.

"Depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile 12 yıl önce boşaltılmış"

Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ferhat Ülker, “Mahallemizde bulunan ilçemizin en eski polis karakolu olan 1961 yılında inşa edilen hizmet binası ‘Nazilli Sümer Polis Karakolu’ ve bitişiğinde bulunan Şehit Mehmet Keskin Polis Lojmanı için depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile 12 yıl önce boşaltılmış ve her iki bina içinde yıkım kararı verilmişti. Aşağı Nazilli’de bulunan ilçemizin 64 yıllık Sümer Polis Karakolunun yıkılışını hüzünle izliyoruz. İnşallah en kısa bir süre içerisinde yerlerine son derece modern bir şekilde lojmanlı olarak ‘Sümer Polis Karakolu’muz yapılır. Çünkü bu karakolumuz Aşağı Nazilli’de bulunan Sümer, Dumlupınar, Şirinevler, Yeni Sanayi, Prof. Muammer Aksoy ve Karaçay Mahallelerine güvenlik hizmeti veriyordu” dedi.