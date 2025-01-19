Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanında bulunan finans sektörü temsilcilerinden NTO üyelerinin uygun faizli banka kredilerinden yararlanabilmeleri için kolaylık sağlanması ve yardımcı olunması talebinde bulunuldu. Nazilli Ticaret Odası tarafından organize edilen toplantıya Bankaların Şube Müdürleri katıldı. Banka Müdürleri NTO Meclis Başkanı Süleyman Gürbüz ile Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından karşılandılar.

Nazilli Ticaret Odasına kayıtlı banka şubelerinin davetli olduğu toplantıda Nazilli Ticaret Odası üyelerinin düşük faizli ve uzun vadeli finans imkanlarından yararlanabilmelerinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca Oda’nın 2013 yılından bu güne kadar yürüttüğü proje ve lobi faaliyetleri hakkında video sunumu yapıldı. Toplantıda 2024 yılının finans sektörü açısından değerlendirmesi yapılırken, 2025 yılı hakkında beklenti ve tahminler konuşuldu.

"NTO’nun birinci önceliği üyelerinin sorun ve beklentilerini yerine getirmektir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nuri Arslan; "2025 yılının ilk sektör toplantısını finans sektörü ile yapıyoruz. Bu aynı zamanda finans sektörü ile yaptığımız ikinci toplantı oluyor. Göreve geldiğimiz 2013 yılından bugüne kadar yaptığımız tüm faaliyetleri, başta yeni hizmet binası olmak üzere sizlerin bilgisine sunduk. Başlangıç noktamız 140 m2'lik bir apartman dairesinden ibaretti. Bugün geldiğimiz nokta sadece Oda üyelerine değil bölgede hizmet veren tüm kurum ve kuruluşların toplantı ve eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede bir komplekstir. NTO’nun sorumluluk alanı, 40 ilden daha büyük bir potansiyele sahip Nazilli ilçe merkezi ve çevre altı ilçeyi kapsamaktadır. Bölge odası hüviyetinde hizmet veren NTO’nun birinci önceliği üyelerinin sorun ve beklentilerini yerine getirmektir. Üyelerimizin talep ve sorunları Odanın birinci önceliğidir. Yetki ve imkanlarımız dahilinde her toplantıda, her platformda bu sorunları dile getiriyor ve yetkililere anlatıyoruz. Üyelerimizin dile getirdiği en önemli konuların başında esnaf kefalet kredi sisteminden ticaret odası üyelerinin faydalanamaması gelmektedir. Aynı işi yapan, aynı sayıda işçi istihdam eden, aynı ciroya sahip esnaf odasına kayıtlı işletme Halk Bankası kaynaklı bu krediden faydalanırken, Ticaret Odasına kayıtlı işletme sistemin dışında kalmaktadır. Bu konuda yasa değişikliği yapılması için gayretlerimiz devam etmektedir. Diğer bir konu Nazilli bölgesinin sanayi ve ticaret alanı ihtiyacıdır. Kendi öz sermayesi ile işletmesini kurmaya hazır girişimcilerimize sanayi ve ticaret alanı gösteremiyoruz. Kurulmasına teşebbüs edilen Nazilli 2.Organize Sanayi çalışmalarına ivme kazandırmak arzusundayız. Bu konuda başta yerelde olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazırız. Bölgemiz ancak üretim ve ihracat ile kalkınacaktır. Bu gerçeği maalesef pandemi sürecinde daha iyi anladık.

"NTO üyelerinin uygun şartlardaki kredilerden yararlanması için yardımlarınızı bekliyoruz"

Finans sektörünün temsilcileri olarak sizlerden üyelerimizin uygun şartlardaki kredi imkanlarına ulaşabilmeleri için desteklerinizi bekliyoruz. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin tamamına yakınının finans sıkıntısı bulunmaktadır. Bu konuda banka ve finans kurumlarımızdan alınacak kredi desteği hayati önem taşımaktadır. Toplantıya katılımlarınız teşekkür ediyorum" dedi.

Banka yetkilileri, Ticaret Odasının ev sahipliğinde yapılan toplantı için teşekkür ederek bu toplantıların devam ettirilmesinin bölge ekonomisine olumlu yansımalarının olacağını ifade ettiler.

Toplantıya Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar’da faaliyet gösteren kamu ve özel bankaların şube müdürleri katıldı. Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.