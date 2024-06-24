Nazilli Yeşil Mahalle’de Yeni Yol Çalışmaları Başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların uzun süredir talep ettiği Yeşil Mahalle 1865 sokaktaki toprak yolu parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mastaura Life sitesine giden araç ve yaya yolunu açarak, yaklaşık 1600 metrekarelik kilitli parke taşı döşemesi yapacak.

Yeni yollar, yeni imkanlar

Belediye ekipleri, Yeşil Mahalle’de açılan yeni yolun kışın çamur, yazın ise toz sorununu ortadan kaldıracağını belirtti. Açılan bu yeni yol, aynı zamanda kanal yolu ile de bağlantı sağlayarak, bölge sakinlerine büyük bir rahatlık sunacak.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Nazillimizin sokak ve mahallelerinde öncelik sırasına göre yeni yol açma ve yenileme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu yeni yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırırken, Nazilli’nin gelişimine de önemli katkılar sağlıyor” dedi.

Kesintisiz hizmet

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mahallelerde kaldırım, yol açma ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Tetik, yeni açılan yolların bölgedeki ulaşım sorunlarını çözerken, şehir genelindeki yaşam kalitesini de artırdığını vurguladı.