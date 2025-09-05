Aydın’ın Nazilli ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 14 mahalle karantinaya alındı. Bereketli, Demirciler, Dualar, Durasıllı, Güzelköy, Hamzallı, Haydarlı, Kestel, Kocakesik, Kozdere, Merkez Arslanlı, Pirlibey, Sevindikli ve Yalınkuyu mahallerinde hayvan giriş-çıkışı yasaklandı.

Şap hastalığı tespit edildi

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çobanisa Mahallesi’nde şap hastalığı tespit etmişti. Hastalıkla mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken, Nazilli’deki gözetim bölgesindeki 14 mahalle karantinaya alındı.

Hayvan hareketleri yasaklandı

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün aldığı karara göre, sığır, koyun ve keçi türü hayvanların belirtilen mahallelere giriş ve çıkışı yasaklandı. Karantina kurallarına uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereğince yasal işlem uygulanacak.

Yetkililer uyardı

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların ve üreticilerin kurallara titizlikle uyması gerektiğini belirterek, gözetim ve denetimlerin devam edeceğini duyurdu.