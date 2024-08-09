Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.
Tutuklandı
Jandarma ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmalarda Y.Ö.'nün izini sürerek, belirlenen adreste düzenledikleri operasyonla şahsı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Y.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA