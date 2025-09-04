Nazilli’de Halk Sağlığı Haftası’nda Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

Nazilli’de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda bilgilendirme stantları kuruldu.

Etkinliğe Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Akkaya, kurum amirleri ve sağlık personeli katıldı.

Sigara Bırakma Polikliniği tarafından açılan stantta gönüllü vatandaşlara Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi uygulanırken, karbonmonoksit ölçümleri de yapıldı. Kaymakam Huriye Küpeli Kan da ölçüme katılarak sigarasız yaşamın önemine dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Önceliğimiz sağlıklı hayat. Birinci basamak sağlık hizmetleriyle vatandaşların hastalanmadan sağlığını korumasını hedefliyoruz. Dumansız yaşam, kanserle mücadele ve sağlıklı yaşam için taramalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Huriye Küpeli Kan ise, “Nazilli’nin en yoğun noktasında stantlarımızla vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz, kanser ve sigara ile ilgili bilgilendirmelerimiz burada tanıtılıyor. Tüm hemşehrilerimizi bu çalışmalara davet ediyoruz” dedi.

Gün boyunca stantları ziyaret eden vatandaşlara kilo kontrolü, kanser taramaları, sigara bırakma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Çocuklar için hazırlanan stantta ise eğitici etkinliklerle farkındalık oluşturuldu.