Nazilli'de Afet Müdahale Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Nazilli ilçesinde, AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde afetlerdeki müdahale planlarının hazırlanması için önemli bir toplantı düzenlendi. Toplantıya AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu başkanlık etti ve İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, kurum amirleri, ilçe müdürleri, muhtarlar, STK'lar ve AFAD gönüllüleri katıldı. Görüşmede Nazilli'nin afetselliği, afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile Ekim ayında planlanan ulusal tatbikat detaylı bir şekilde ele alındı.

Müdahele stratejileri güncellendi

AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, Türkiye genelinde yaşanan son depremin ardından afet müdahale stratejilerinin güncellendiğini vurgulayarak, afet durumlarında bölge dışından gelen ekiplerin koordinasyonunun ve afet müdahale planlarının önemini vurguladı. Nazilli için yapılan atamalar ve hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

"Her ilçede afet koordinatörleri bulunmalı"

Toplantının devamında, ilçe afet müdahale planının ayrıntıları ve geliştirilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu. Toplantı sonunda konuşan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, afet yönetiminin karmaşıklığını ve önemini vurgulayarak, her ilçede afet koordinatörlerinin bulunması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Bu koordinatörlerin afet hazırlık çalışmalarını yöneterek sürekliliğini sağlaması gerektiğini ifade etti.