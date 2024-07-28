Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde bandrolsüz sigara sattığı tespit edilen N.K. adlı şüphelinin işyerine baskın yapıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonda 12 bin 760 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 120 bin adet boş makaron, 80 kilogram sahte bandrollü 715 paket kıyılmış tütün ve 100 paket nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli N.K., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.