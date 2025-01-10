Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı. İlk kutlama Nazilli istasyon meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrasında, Atatürk Anıtına Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve AGC Nazilli Şube Başkanı Metin Özden’in çelenklerin sunumum ardından Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

İstasyon meydanında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erhan Güler, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum müdürleri ve basın mensupları katılım sağladılar.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özmen, ‘Gazetecilik onurumuz tehdit altında’

İstasyon meydanında düzenlenen ilk etkinlikte konuşan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, “10 Ocak 1961, gazetecilerin haklarının yasal güvenceye kavuştuğu bir dönüm noktasıdır. Ancak basın emekçileri ne çalışma koşullarında ne de meslek özgürlüğünde anlamlı bir ilerleme kaydedebilmiştir. Bu nedenle, bu günü bayram olarak değil, dayanışma günü olarak karşılıyoruz. Basın özgürlüğünden etik standartlara, yasal düzenlemelerden mesleki örgütlenmeye kadar sektörümüz ciddi sorunlarla karşı karşıya. Eline cep telefonunu alan ben gazeteciyim diyerek ortaya çıkıyor. Mesleğimizde bir oto kontrol sistemi yok. Bunun içinde Acilen Basın Kanununda yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Etik dışı uygulamalar artıyor, gazetecilik onurumuz tehdit altındadır. Tüm bunlar önlenmelidir” dedi.

Konuşmasını sürdüren Başkan Ümit Özmen, “Ülkemizde yerel basın, demokrasinin temel taşıdır. Halkın sesini duyurmak ve sorunlara çözüm aramak için mücadele eden bu kuruluşlara destek olunmalıdır. Bir gazeteye abone olarak, yerel haberleri paylaşarak veya reklam desteği vererek katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın, yerel basın sizin sesinizdir. Yerel basın bu ülkenin ve hepimizin olmazsa olmazıdır. Yerel basın tüm kurumlarca desteklenmelidir” dedi.

Nazilli’de İstasyon Meydanında düzenlenen etkinliğin ardından, Nazilli’de görev yapmakta iken vefat eden gazetecilerin Eğriboyun mezarlığında bulunan mezarları kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. Kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Mezarlık ziyaretlerinin ardından Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik. Nazilli’de görev yapan ulusal ve yerel Basın mensuplarına Belediyeye ait kafede kahvaltı verdi. Kahvaltıda konuşan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, “Biz gazeteciler olarak mücadelemize devam edeceğiz. Her platformda sorunlarımızı dile getireceğiz. Gazetecilik meslek yasası çıkarılmalı, mesleki standartlar belirlenmeli ve etik kurallar desteklenmelidir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından hazırlanan Basın Meslek Yasası’nın hayata geçirilmesi için tüm paydaşların bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Daha özgür, itibarlı ve adil bir gazetecilik için mücadelemizi sürdüreceğiz. Birlikte başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de, “Biz gazeteci arkadaşlarımızı seviyoruz. Gazetecilerin ne şartlar altına görev yaptıklarını biliyoruz. NGC Başkanımızın da söylediği gibi gazeteci arkadaşlarımızın yaşadıkları zorluklar iyileştirilmelidir. Gerekli olan yasalar çıkarılmalı ve yarasalardaki düzenlemeler yapılmalıdır. Buradan ben de söz veriyorum. Gazeteci arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlayacağız. Nazilli’de görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın birlik ve beraberlikleri en iyi bir şekilde devam etmelidir” dedi.