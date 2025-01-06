Nazilli Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi 268 Sokak'ta başlatılan 1. etap yol yenileme çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, söz konusu faaliyetlerin yalnızca ulaşım kolaylığı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bölgenin çehresini değiştirdiğini ifade etti.

Yenilenen yolun Şirinevler'e değer katacağını belirten Başkan Tetik, proje için gece gündüz çalışan personellerine de ayrıca teşekkür etti.

Hizmetlerinden dolayı Başkan Tetik ve ekibine teşekkür eden Şirinevler Mahalle Muhtarı Levent Issıer, “Uzun yıllardır yapılmayı bekleyen yolumuz sonunda tamamlandı. Eş zamanlı olarak 2. etap çalışmalarımız da başladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.