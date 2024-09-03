Aydın'ın Yıldıztepe Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen silahlı saldırı, geniş bir güvenlik soruşturmasını tetikledi. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve saldırının izleri, ikametin çatısına ve içine isabet eden 6 kurşunla ortaya çıktı.

Olayın detayları

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırının 528/1 Sokak No:6 adresinden gerçekleştirildiğini belirledi. Ekiplerin saldırı anını araştırdığı sırada, şüpheli olarak tanımlanan İ.U.'nun kaçmaya çalışırken pencereden atladığı ve bu esnada ayağını kırdığı tespit edildi. İlk başta M. U. olarak kendini tanıttığı belirtilen şüphelinin, parmak izi incelemesi sonucu gerçek kimliğinin İ.U. olduğu anlaşıldı.

Şüpheli çeşitli suçlardan aranıyormuş

Şüpheli İ.U.'nun, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan toplamda 7 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. İ.U.'nun evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, 3 şarjör ve 400 mermi ele geçirildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan İ.U., adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.