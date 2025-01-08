Nazilli Belediyesi, temiz ve düzenli bir ilçe oluşturmak amacıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor. Ocaklı Mahallesi’nden başlayan detaylı temizlik faaliyetleri, Yeşil Mahalle’de devam ediyor.

Nazilli temiz bir gelecek için çalışıyor

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı itibariyle temizlik programını daha kapsamlı bir hale getirdi. Şehir genelinde düzenli olarak yapılan temizlik faaliyetleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle toplumsal bir bilinçlenme hareketine dönüştü.

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Nazilli’yi temiz ve düzenli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevreyi korumak, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras. Mahalle mahalle ilerleyerek bu bilinçlenmeyi tüm şehre yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan duyarlılık çağrısı

Belediye ekiplerinin çabalarına destek veren mahalle sakinleri, çevre kirliliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Çöplerin konteyner dışına bırakılmasından duyulan rahatsızlığı dile getiren vatandaşlar, herkesi kurallara uymaya davet etti. Yeşil Mahalle sakini Ahmet Kılıç, “Temizlik konusunda belediyenin yaptığı çalışmalar çok önemli. Biz de kendi mahallemize sahip çıkmalı, çevremizi temiz tutmalıyız” dedi.