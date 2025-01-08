Nazilli Belediyesi, temiz ve düzenli bir ilçe oluşturmak amacıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor. Ocaklı Mahallesi’nden başlayan detaylı temizlik faaliyetleri, Yeşil Mahalle’de devam ediyor.

Başkan Doğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Başkan Doğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Nazilli’de Çevre Bilinci Güçleniyor (2)

Nazilli temiz bir gelecek için çalışıyor

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı itibariyle temizlik programını daha kapsamlı bir hale getirdi. Şehir genelinde düzenli olarak yapılan temizlik faaliyetleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle toplumsal bir bilinçlenme hareketine dönüştü.

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Nazilli’yi temiz ve düzenli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevreyi korumak, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras. Mahalle mahalle ilerleyerek bu bilinçlenmeyi tüm şehre yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Nazilli’de Çevre Bilinci Güçleniyor (3)

Vatandaşlardan duyarlılık çağrısı

Belediye ekiplerinin çabalarına destek veren mahalle sakinleri, çevre kirliliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Çöplerin konteyner dışına bırakılmasından duyulan rahatsızlığı dile getiren vatandaşlar, herkesi kurallara uymaya davet etti. Yeşil Mahalle sakini Ahmet Kılıç, “Temizlik konusunda belediyenin yaptığı çalışmalar çok önemli. Biz de kendi mahallemize sahip çıkmalı, çevremizi temiz tutmalıyız” dedi.

Nazilli’de Çevre Bilinci Güçleniyor (4)

Kaynak: İHA