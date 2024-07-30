Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, cezaevi firarisi ve uyuşturucu satıcısı F.B.'yi nefes kesen bir kovalamaca sonucu yakaladı.

Cezaevi firarisi zehir taciri yakalandı

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Son operasyonda, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.B. isimli şahıs takibe alındı. Yeşilyurt Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ara sokaklarda kaçmaya başlayan F.B., aracı durdurulunca yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Cezaevine gönderildi

Nefes kesen kovalamaca sonrası F.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın evinde ve üzerinde yapılan adli aramada 30 gram metamfetamin, ruhsatsız bir tabanca ve uyuşturucu madde geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Ayrıca, F.B.'nin cezaevi firarisi olduğu ve çeşitli suçlardan 10 yıldır arandığı tespit edildi. Zehir taciri F.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.