Başkan Tetik’ten Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’na ziyaret

Nazilli Belediye Başkanı Op. Dr. Ertuğrul Tetik; Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitmenler Alperen Boyacı ve Mustafa Güzel liderliğinde faaliyetlerini sürdüren toplulukta, küçük ve büyük gruplardan oluşan 60 kişilik ekip, haftanın üç günü Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde provalarını gerçekleştiriyor.

Büyük grup antrenmanları Pazartesi ve Çarşamba günleri, küçük grup çalışmaları ise Salı günü yapılıyor. Tüm antrenmanlar 20.30-22.00 saatleri arasında düzenleniyor.

Halk oyunlarının kültürel miras açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Tetik; “Bölgemizin zengin kültürünü gelecek nesillere aktarmak için emek veren tüm eğitmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak bu tür faaliyetleri destekliyor ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.