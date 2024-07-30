Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi 520/1 sokakta yol yenileme çalışmalarının birinci etabını tamamladı. Toplamda 4 bin 450 metrekarelik alanı kapsayan proje, Zafer Mahallesi ile Dallıca Mahallesi’ni birleştiren sokakta yürütülüyor. İlk etapta, Zafer Mahallesi kısmında 2 bin 350 metrekarelik kilitli parke taşı döşendi.

Şimdi ise ikinci etap çalışmaları hızla sürdürülüyor. Dallıca Mahallesi kısmında deforme olan asfalt, iş makineleriyle kazınarak stabilizasyon işlemleri tamamlandı. İkinci aşamada yaklaşık 2 bin 100 metrekarelik kilitli parke taşı döşenmesi planlanıyor.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yol yenileme çalışmalarını vatandaşların talepleri doğrultusunda planladıklarını vurguladı. “Mevcut yolların kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kış gelmeden en kötü yollarda yoğunlaşmış durumdayız. Ekiplerimize büyük özverileri için teşekkür ediyorum,” dedi.