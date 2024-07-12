Kemal ALTAN

Nazilli İlçe merkezinde başlatılan silah operasyonu kapsamında, Nazilli'de 3 adreste, Konya'da ise 3 ev ve 1 iş yerinde aramalar gerçekleştirildi. Operasyon sonucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör ve 1 kelepçe ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İsabeyli'de bir başka operasyon

Nazilli KOM Büro Amirliği tarafından İsabeyli'de düzenlenen başka bir operasyonda, ruhsatsız tabanca, tabanca namlusu ve namlu açmaya yarayan ekipman ve silah parçaları ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.