Aydın’ın Nazilli ilçesinde İsabeyli Mahallesi’nde bulunan iki eğlence işletmesine yönelik denetimlerde, ruhsatsız silahlar ve sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Maliye ekiplerinin de katıldığı operasyonda, işyeri yetkilisine yüklü miktarda para cezası kesilirken, ruhsatsız silahlarla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Sahte alkol ele geçirildi

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve maliye ekipleri tarafından yapılan müşterek denetimlerde, iki işletmede geniş çaplı aramalar gerçekleştirildi. Kontrollerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 tabanca fişeği, 2 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği ve 5 sahte bandrollü alkol şişesi ele geçirildi.

Yüksek miktarda para cezası uygulandı

Ekipler, denetimler sırasında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle işletme sahibine 680 bin TL idari para cezası uyguladı. Ruhsatsız silah bulundurma ve sahte bandrollü ürünlerle ilgili gözaltına alınan kişiler hakkında ise adli süreç başlatıldı. Yetkililer, ruhsatsız silahlar ve sahte alkolün ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, bu tür yasadışı faaliyetlere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.