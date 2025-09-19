Nazilli’de Gaziler Günü’nde birlik mesajı

Protokol üyeleri şehitlik ve dernek ziyaretinde bulundu

Nazilli’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitlik ziyareti, çelenk sunma töreni ve dernek ziyareti gerçekleştirildi. Törene milletvekilleri, ilçe protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.

Nazilli’de Gaziler Günü anma programı, Eğriboyun Mezarlığı’nda şehitlik ziyaretiyle başladı. Ardından Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rabia Yücekul Bilek, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Dernek Başkanı Hasan Karataş, 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e verilen gazilik unvanını hatırlatarak, gazilerin ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğü için verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti. Karataş, Türk Ordusu’nun dün olduğu gibi bugün de ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından şiirler seslendirildi, halk oyunları gösterileri yapıldı. Program, protokol üyelerinin Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi’ni ziyaretiyle sona erdi.