Dün Yeşil Mahalle’de gerçekleşen içme suyu hattı çalışmasında yaşanan göçük, 3 işçinin ölümüne ve bir işçinin yaralanmasına neden oldu. Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Göçük faciasının detayları

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşil Mahalle’de, DSİ’ye ait içme suyu hattı için yapılan boru döşeme işlemi sırasında meydana geldi. Taşeron firmaya ait 4 işçi, toprak yığını altında kaldı. Diğer işçiler, arkadaşlarını kurtarmak için büyük çaba sarf etti, ancak Celal Yıldırım (74), Ramazan Okul (29) ve Şehmuz Burusk Yapıştıran hayatlarını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan Hacı Doğan, hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ölenlerden Şehmus Burusk Yapıştıran’ın Mardin’in Derik ilçesi, Ramazan Okul’un Diyarbakır ve aslen Diyarbakırlı olan Celal Yıldırım’ın ise İzmir’den bir ay önce çalışmak için Nazilli’ye geldikleri öğrenildi. Hayatını kaybeden işçilerin bugün memleketlerinde toprağa verileceği kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) de olayla ilgili inceleme başlattı. DSİ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayla ilgili derin üzüntü duyulduğu ve detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

“DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yapımına devam edilen 'Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu Tesisleri 2. Kısım İkmali' işinde Aydın ili Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle civarında 14.07.2024 tarihinde müteahhit firma tarafından çelik ana boru hattı imalatları yapılırken meydana gelen göçükte 3 işçinin hayatını kaybetmiş olmasından derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşanan üzücü olay ile ilgili Savcılık ve Jandarma ekiplerince inceleme başlatılmıştır. Olayla alakalı Genel Müdürlüğümüz tarafından da inceleme başlatılmıştır. Bu elim olayda hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz."