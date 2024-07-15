Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen sulama kanalı açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti. Göçükle ilgili olarak başlatılan soruşturmada, şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü gözaltına alındı.

Olayın detayları

14 Temmuz günü Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle’de DSİ’ye ait sulama kanalı çalışmaları sırasında aniden meydana gelen toprak göçüğü, 4 işçinin toprak altında kalmasına neden oldu. Hızlı müdahaleler sonucunda bir işçi yaralı olarak kurtarıldı ancak 3 işçi hayatını kaybetti. Yaralı işçi Aydın'da çene cerrahisi bölümünde ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Olayın ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, konunun savcılık tarafından titizlikle incelendiğini belirtti. Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceğini ve tüm sorumluların tespit edilip adli süreçlerin hızlı bir şekilde başlatılacağını vurguladı.

İdari soruşturma başlatıldı

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.