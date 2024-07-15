Kemal ALTAN/Özel Haber

Nazilli’de Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sulama kanalı açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatıldı. Şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Üç kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüde sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Savcılık ve Jandarmanın konuyu araştırdığının altı çizilen açıklamada,“DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yapımına devam edilen ‘Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu Tesisleri 2. Kısım İkmali’ işinde Aydın ili Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle civarında 14.07.2024 tarihinde müteahhit firma tarafından çelik ana boru hattı imalatları yapılırken meydana gelen göçükte 3 işçinin hayatını kaybetmiş olmasından derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşanan üzücü olay ile ilgili Savcılık ve Jandarma ekiplerince inceleme başlatılmıştır. Olayla alakalı Genel Müdürlüğümüz tarafından da inceleme başlatılmıştır. Bu elim olayda hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Yeşil Mahalle Kanal Yolu üzerinde gerçekleşen olayda, su borusunun patlayıp toprağı sıvılaştırması sonucu göçük meydana gelmişti. DSİ’nin taşeron firmasında çalışan işçiler Celal Yıldırım, Ramazan Okul, Burusk Şehmus Yapıştıran toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. Mesai arkadaşları tarafından toprağın altından yaralı olarak kurtarılan işçi Hacı Doğan ise hastanede tedavi altına alındı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazilli’de DSİ içme suyu hat çalışması esnasında toprak kayması sonucu meydana gelen göçükte kalarak hayatını kaybeden emekçilerimiz; Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Şeyhmus Yapıştıran’a Allah’tan rahmet ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı emekçimize acil şifalar diliyorum" dedi.