Aydın’ın Nazilli ilçesinde gözyaşı sel oldu. Nazilli Kahveciler Odası Genel Sekreteri Miraç Tarmaşır’ın annesi Hülya Tarmaşır’ın ölümünün ardından Nazilli ilçesinin Çapahasan Mahallesi'nde bulunan Yahya Paşa (eski-Yeni) Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cami hocası cenaze namazı öncesinde cenaze namazına katılan vatandaşlardan haklarını helal etmelerini istedi. Cenaze namazına katılan tüm vatandaşlar haklarını helal ettiler. Kılınan cenaze namazı sonrasında Eğriboyun mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, Nazilli ilçesinde bulunan tüm Esnaf ve Oda Başkanları, Merkez ve Kırsal Mahalle Muhtarları, MHP Nazilli ilçe Başkanı Mehmet Eren ve yönetim kurulu üyeleri, Geçtiğimiz dönem Nazilli Belediye Başkanlarından, Esat Ergüler, Kürşat Engin Özcan, ile yakınları ve vatandaşlar katıldılar.

Muhabir: Mehmet Kemal