Meme trucut biyopsi, meme dokusunda tespit edilen şüpheli kitlelerin tanısını koymak için kullanılan etkili bir yöntem olarak bilinmekte olup, ultrason eşliğinde ince bir iğne yardımıyla doku örneği alınarak patolojik inceleme yapılması sağlanmaktadır. Bu sayede hastaların gereksiz cerrahi müdahalelere maruz kalmadan hızlı ve kesin tanı alması mümkün olmaktadır.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, işlemi başarıyla gerçekleştiren Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Balcı’yı tebrik ederek, bu önemli gelişmenin hastane bünyesindeki hizmet çeşitliliğini artırdığını belirtti.

Ayrıca, hizmetlerin daha da çeşitlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden hastane başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, bölgedeki hastaların başka merkezlere gitmek zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini Nazilli Devlet Hastanesinde alabilmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Muhabir: Kemal Altan