Kampanyaya yoğun ilgi gösteren jandarma personelinden kan bağışında bulunanlar, ihtiyaç sahiplerine umut ışığı oldu.

Nazilli'de kan bağışı seferberliği

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın girişimleriyle Kızılay Aydın Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığında kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kampanyaya jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi.Sıra bekleyen personellere Kızılay ekipleri tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra kan bağışları alındı.

Jandarmadan kan bağışı mesajı

Kan bağışının önemini vurgulayan Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Kan bağışı hayat kurtarır. Herkesi kan bağışına teşvik ediyoruz. Bu anlamlı kampanyaya katılan tüm personelimize teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.