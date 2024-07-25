Nazilli Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa düzenlediği ‘Nazilli’nin Kadın Girişimcileri E-Ticaret Öğreniyor’ eğitim projesi için ön başvurular başladı. Bu proje, kadın girişimcilerin dijital pazarlama ve e-ticaret alanındaki yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Yerel ürünlerin tanıtımı ve satışları artacak

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim, yerel ürünlerin tanıtımını ve satışını artırarak ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlara destek sağlamayı amaçlıyor. Eğitimler, Nazilli Belediye hizmet binasında yapılacak ve kesin tarih başvurular tamamlandıktan sonra belirlenecek.

Başkan Tetik’ten kadın girişimcilere çağrı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, eğitimle ilgili olarak şunları söyledi: “İnternet sayesinde Nazilli’nin üretken ve güçlü kadınları, yerel müşterilerle sınırlı kalmayıp global pazarlara erişim sağlayabilecek. Fiziksel bir mağaza açma maliyetine kıyasla, e-ticaret platformlarında çok daha az sermaye ile ürün satışı yapabilecekler.”