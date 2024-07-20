Kemal ALTAN/ÖZEL HABER

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yapımı yarıda bırakılan kanallar nedeniyle meydana gelen kazalar endişe yaratıyor. Pınarbaşı Mahallesi'nde zihinsel engelli Derya Aygün, Devlet Su İşleri'nin yapımını üstlendiği 2 metrelik açık kanala düşerek yaralandı ve tesadüfen oradan geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Nazilli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi 685 Sokak No: 18'de, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, zihinsel engelli Derya Aygün Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yapımını üstlendiği açık kanala düştü. Yaklaşık 2 metrelik derinlikteki kanala düşen Aygün, şans eseri oradan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip kurtarıldı. Vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi ve Derya Aygün, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahalle Sakinlerinin Tepkisi

Bu tür olayların sıkça yaşandığını belirten mahalle sakinleri, kanal yapımını üstlenen taşeron firmanın çalışmayı tamamlamadığını ve kanalların üstünü kapatmadığını ifade etti. "Bu kanalın üstünün kapanması için illa birinin ölmesi mi gerekli?" diyerek tepkilerini dile getiren mahalle halkı, yetkililerden acilen önlem alınmasını talep etti.

Kimin sorumluluğunda?

Devlet Su İşleri'nin sorumluluğunda olan kanal yapım işi, taşeron firma tarafından yürütülüyordu. Ancak, kanal yapımının yarıda bırakılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, mahallede ciddi güvenlik sorunlarına yol açtı. Mahalle sakinleri, DSİ ve taşeron firmanın bir an önce gerekli önlemleri alarak kanalın üstünü kapatmasını istiyor.

Hastaneye kaldırılan Derya Aygün'ün sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Ancak, Aygün'ün düşme sonucu ciddi şekilde yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.