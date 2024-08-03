Aydın’ın Nazilli ilçesinde, televizyon tamircisinin çekiçle gerçekleştirdiği saldırı sonucunda ağır yaralanan Nakşiye Duran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 16 Temmuz akşamı Kardeşköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Tartışma kanlı bitti

Televizyon tamirciliği yapan M.G., ev sahibi Hulusi Duran’ın (65) evine servis amacıyla gitti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkan evde, öfkelenen M.G., yanında getirdiği çekiçle ilk olarak Duran’ın kafasına ve göğsüne saldırdı. Ardından, Duran’ın eşi Nakşiye Duran (60), kızı H.G. (37) ve torunu B.G. (6) da çekiçle vurularak yaralandı. Komşular, evden gelen çığlıkları duyarak olay yerine gittiklerinde şok oldular.

Cezaevine gönderildi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne taşındılar. Televizyon tamircisi M.G., Duran ailesinin komşuları tarafından evin dışında yakalanarak jandarmaya teslim edildi. M.G., ifadesinde suçlamaları reddetti ve eve girdiğinde aile bireylerini yatarken gördüğünü iddia etti. Yapılan sorgulamanın ardından, M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın tüm müdaheleye rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavi altında olan Nakşiye Duran, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.