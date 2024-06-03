Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki Mehmet B. için geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Hisarcık Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Mehmet B.'ye ulaşamayan yakınları, endişeye kapılarak durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için seferber oldu.

Arama çalışmaları devam ediyor

Mehmet B.'nin bulunması için AFAD'dan 10 kişilik bir Arama Kurtarma Timi ve bir arama kurtarma aracı, ANDA ekibinden 6 kişi, Yesevi Derneği'nden 3 kişi, Nazilli İlçe Jandarma ve Komando timinden 21 kişi ve Büyükşehir Belediyesi'nin Köpekli Arama Kurtarma Ekibi (2 kişi) bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yakınlarının endişesi artıyor

Yaşlı adamın gitmiş olabileceği her yer titizlikle aranırken, yakınları her geçen dakika artan bir endişe içinde bekleyişini sürdürüyor. Mehmet B.'nin nerede olduğu ve sağlığı ile ilgili belirsizlik devam ederken, ekipler umutlarını kaybetmeden aramalarına devam ediyor.