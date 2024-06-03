İhbar üzerine geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına AFAD ekipleri 1 arama kurtarma aracı ve 10 kişilik ekiple katılırken, ANDA ekibinden 6 kişi, Yesevi Derneği’nden 3 kişi, Nazilli İlçe jandarma ve komando timi 21 kişi, Büyükşehir Belediyesi’nden ise köpekli arama kurtarma ekibi olmak üzere 2 kişi seferber oldu. Çalışmalar, Mehmet B.’nin gitmesi muhtemel yerler başta olmak üzere geniş bir alanda devam ediyor.

Mehmet B.’nin en son Hisarcık Mahallesi’ndeki evinden ayrılırken görüldüğü ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Yakınları, yaşlı adamın sağlık durumundan endişe ettiklerini belirterek, bir an önce bulunmasını umut ettiklerini ifade etti.

Yetkililer, Mehmet B.’yi gören veya yerini bilenlerin en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.