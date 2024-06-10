79 yaşındaki Mehmet Başoğlu, Hisarcık Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Endişeli yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ancak bir haftalık yoğun çaba ve arama faaliyetlerine rağmen Başoğlu'na dair hiçbir iz bulunamadı.

Sonunda, dün akşam saatlerinde mahalle mezarlığından kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine, Jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan arama sonucunda, otlar arasında bir erkek cesedi bulundu.

Yapılan inceleme sonucunda, cesedin kayıp olarak aranan Mehmet Başoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.