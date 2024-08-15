Yangın, Yıldıztepe Mahallesi 142 Sokak'taki apartmanın ikinci katında, E.A.'ya ait dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evdeki klima henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle klimanın bulunduğu odada maddi zarar meydana geldi. Bu arada, mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: İHA