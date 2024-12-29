Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri, el emeği ürünlerini sergiledikleri 6. sergilerini açtı.

Sergi açılışına katılan Nazilli Kaymakamı Huriye Kupeli Kan, kursiyerlere ve etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti. Kaymakam Kan, kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmaların hem el emeği hem de girişimcilik açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kadınlara destek ve üretim fırsatı

Kaymakam Kan konuşmasında, şunları söyledi:

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın açmış olduğu ADEM ve SODAM merkezlerine gelen hanımlar, kurslarımıza katılıyor ve öğrendiklerini pratiğe döküyorlar. El emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyorlar. Bu ürünleri sergileyerek hem üretimlerini tanıtıyor hem de satışa sunarak gelir elde ediyorlar.”

El emeği ürünler sergilendi

Sergide; dikiş, nakış, giyim tasarımı, el sanatları ve süs eşyaları gibi birçok ürün yer aldı. Kursiyerler, ürettikleri eserleri ziyaretçilere tanıtırken, ürünler büyük beğeni topladı.

Kadınların üretim gücüne vurgu

Kursiyerler, bu tür etkinliklerin kendilerine özgüven kazandırdığını ve ekonomik kazanç sağladığını ifade etti. Projeye katılan kadınlar, sosyal hayata katılma fırsatı bulduklarını belirterek, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.