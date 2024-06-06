Nazilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yıl boyunca düzenlenen kurslarda üretilen eserler sergilendi. Sergiye protokol üyeleri, davetliler ve kursiyer yakınları katıldı.

Sergi açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Nazilli Halk Eğitim Müdürü Mustafa Savaş, kurslar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından kursiyerlerden oluşan halk oyunları ekibi, muhteşem bir performans sergiledi.

Protokol üyeleri daha sonra yıl boyunca kurslarda yapılan çalışmaların yer aldığı sergiyi gezdi. Sergiyi gezen Nazilli Kaymakamı İrfan Aşırısoy ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında kursiyerlerden ve usta öğreticilerden bilgiler aldı.

Sergide:

Resim

Ebru

Hat

Seramik

Tekstil

Fotoğrafçılık

Ahşap oymacılığı

Taş oymacılığı

Metal işleme

Boncuk işleme

Gül işleme

Makyaj

Saç bakımı

Bilgisayar

Yabancı dil

gibi kurslarda üretilen eserler yer aldı.

Sergi 10 Haziran'a kadar açık kalacak

Nazilli Kaymakamı İrfan Aşırısoy, yaptığı açıklamada, serginin çok güzel olduğunu ve kursiyerlerin emeklerinin takdire şayan olduğunu söyledi. Aşırısoy, "Kurslarımızda çok güzel eserler üretilmiş. Kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum. Bu tür kursların artarak devam etmesini istiyoruz" dedi.

Sergi Nazilli'ye renk kattı

Nazilli halkı da sergiye büyük ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, kurslarda yapılan çalışmaları inceleyerek kursiyerlerin eserlerini beğendi.

964 kursta 18 bin 157 kursiyer eğitim aldı

Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından bu yıl 964 kurs açıldı. Bu kurslarda 18 bin 157 kursiyer eğitim aldı. Kurslarda kursiyerlere resim, ebru, hat, seramik, tekstil, fotoğrafçılık, ahşap oymacılığı, taş oymacılığı, metal işleme, boncuk işleme, gül işleme, makyaj, saç bakımı, bilgisayar ve yabancı dil gibi konularda eğitim verildi.